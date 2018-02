Actualidade

O Presidente dos EUA disse hoje que se for preciso "vai lutar" contra o poderoso grupo de pressão que se opõe ao controlo da venda de armas, a Associação Nacional da Espingarda (NRA, na sigla em inglês), sua apoiante.

Donald Trump pediu também que se aumentasse o número de instituições psiquiátricas no país, para internar pessoas como o autor do recente tiroteio em Parkland, no Estado da Florida, durante uma reunião na Casa Branca com a maioria dos governadores do país.

Trump disse ainda que poderia resolver facilmente as suas diferenças com a NRA, lóbi com quem mantido uma relação estreita, no debate sobre a forma de prevenir novos tiroteios nas escolas do país.