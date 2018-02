Actualidade

O quadro "São Cosme", do pintor português do século XV Álvaro Pires de Évora, foi hoje comprado, em Leilão, em Lisboa, por 75 mil euros, por um particular, disse à Lusa fonte da Cabral Moncada Leilões.

De acordo com a mesma fonte, o Estado, que se encontrava representado no leilão, não exerceu o direito de preferência na compra desta obra, que se encontra em vias de classificação.

A peça, em têmpera e folha de ouro sobre madeira, foi a leilão com uma base de licitação de 35 mil euros e uma estimativa de 52.500 euros.