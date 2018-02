Celebridades

Diva da pop está empenhada em ajudar os seus seis filhos a desenvolverem carreiras no mundo das artes.

Com a mudança para Portugal, e com mais tempo livre, Madonna parece empenhada em dedicar-se a 100% aos seus seis filhos e, de acordo com o jornal The Sun, está a apostar tudo na carreira dos seus descendentes, principalmente das gémeas Stella e Estere, de quatro anos.

«Ela está a usar a sua influência para que os filhos sigam as suas pisadas e aprendam com os melhores», assegura uma fonte, acrescentando que em Portugal as crianças estão a ser acompanhadas por professores de topo em diversas áreas, desde piano à dança, passando ainda pelo canto. «Ela quer que as meninas desenvolvam as competências artísticas ao máximo».

Além das gémeas, também os filhos mais velhos se mostram focados em carreiras artísticas, como é o caso de Lourdes, de 21 anos, que quer ser bailarina.

«Ela está a tirar um curso ligado às artes, mas quer focar-se na dança», adianta uma outra fonte ao mesmo njornal, adiantando que Rocco, que vive em Londres com o pai, o realizador Guy Ritchie, quer ser pintor.

«A Madonna já arranjou os melhores contactos em Londres para ele se desenvolver nesta área. Está muito feliz com o rumo que os filhos estão a tomar. Só o David Banda, que joga nas camadas jovens Benfica, não irá seguir a carreira artística», diz a fonte.