Actualidade

O risco de hipoglicemias noturnas e o desenvolvimento de complicações são as principais preocupações dos familiares de diabéticos, segundo o primeiro estudo nacional que analisa atitudes, desejos e necessidades na diabetes.

Desenvolvido pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), com o apoio de um laboratório, o estudo Diabetes, Attitudes, Wishes & Needs (DAWN) envolveu 540 participantes, entre os quais pessoas com diabetes tipo 1 e 2, familiares e cuidadores.

Para quem vive com esta doença, o impacto negativo da diabetes é sentido, principalmente, ao nível da saúde física: 63% nas pessoas com diabetes tipo 1 e 49% nas pessoas com diabetes tipo 2.