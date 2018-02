Mau tempo

Bragança, Guarda e Vila Real, estão sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido à queda de neve, enquanto a chuva, vento e agitação marítima motivam o mesmo aviso na Madeira, segundo o IPMA.

A queda de neve acima dos 400 ou 600 metros deixa os distritos de Bragança e Vila Real sob aviso laranja entre as 18:00 de hoje e as 06:00 de quarta-feira, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na Guarda, é a queda de neve acima dos 400 metros que motiva este aviso durante o dia de hoje, entre as 09:00 e as 15:00.