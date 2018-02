Actualidade

A Sociedade Pólis Litoral da Ria Formosa vai tomar hoje posse administrativa de 22 residências para demolição nos núcleos habitacionais de Hangares e Farol, numa ação que as associações locais consideram ser "injusta" e "infundada".

A Pólis, que tem a seu cargo o processo de "renaturalização" das ilhas-barreira da Ria Formosa e procedeu, desde 2014, à demolição de habitações de segunda residência e em zona de domínio público nos diversos núcleos habitacionais, notificou os proprietários destas 22 novas edificações a 13 de janeiro e agendou para hoje a posse a administrativa das mesmas, numa operação com início marcado para as 09:00, segundo fonte da capitania de Olhão.

Das 22 residências com posse administrativa agendada para hoje, 12 estão situadas na ilha do Farol e 10 no núcleo vizinho de Hangares e a Polícia Marítima vai "garantir a segurança dos elementos da Pólis" e "evitar que haja confrontos" com as populações descontentes e com eventuais manifestantes que estejam no local a protestar contra a ação, disse à agência Lusa o capitão do porto de Olhão, Nunes Ferreira.