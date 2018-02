Actualidade

A reprogramação do programa de fundos comunitários Portugal 2020 será debatida hoje no Conselho de Concertação Territorial, em Lisboa, com vista ao reforço da coesão do território, mas municípios também querem discutir limpeza de áreas florestais.

Os objetivos da reprogramação visam "o alinhamento" do Portugal 2020 "com as prioridades do Programa Nacional de Reformas, nomeadamente no que respeita ao reforço da coesão territorial e no apoio ao investimento empresarial", explicou fonte do Governo à Lusa.

A reunião do Conselho de Concertação Territorial, a partir das 15:00, na residência oficial do primeiro-ministro, insere-se nas audições que o Governo iniciou na semana passada com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a comissão permanente da Concertação Social.