Actualidade

A 1.ª Mostra da Guitarra de Coimbra, promovida pela Câmara Municipal, começa hoje com a atuação do primeiro grupo de músicos e prolonga-se até novembro, anunciou a Câmara Municipal.

A sessão inaugural deste ciclo dedicado à guitarra de Coimbra realiza-se no Núcleo da Guitarra e do Fado, na Torre de Anto, às 18:30, com a participação de Ricardo Silva e José Figueiredo (guitarra) e Tiago José e João Teixeira (viola), terminando com a guitarra de Simão Mota e a viola de Jorge Gomes.

"Denominada 1.ª Mostra da Guitarra de Coimbra, esta iniciativa de regularidade bimestral, à exceção dos meses de agosto e dezembro, decorrerá entre fevereiro e novembro", segundo um comunicado da autarquia, que organiza o programa em colaboração com a Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra.