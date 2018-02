Actualidade

Os eurodeputados da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu (Econ) aprovaram hoje a indicação do ministro das Finanças espanhol, Luis De Guindos, para vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), pedindo melhorias no processo de nomeação.

A nomeação, pelo fórum dos ministros das finanças da Zona Euro (Eurogrupo) de De Guindos para substituir o português Vítor Constâncio na vice-presidência do BCE, foi aprovada na Econ por 27 votos a favor, 14 contra e 13 abstenções.

Falta agora a aprovação pela sessão plenária da assembleia europeia, agendada para março.