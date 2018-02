Actualidade

O Governo acrescentou seis novos territórios à lista de países comprometidos a trocar informação fiscal com Portugal, de forma automática, entre os quais o Panamá, a Nigéria ou o Bahrain, revela um diploma hoje publicado.

Ao todo, são 98 os territórios com troca automática de dados fiscais com Portugal, a partir de quarta-feira, data da entrada em vigor da portaria do Ministério das Finanças hoje publicada em Diário da República.

"As alterações introduzidas pela presente portaria produzem efeitos no que respeita a informações reportadas aos anos de 2017", lê-se no diploma.