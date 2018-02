Mau Tempo

As escolas do concelho de Alijó encerraram hoje de tarde e os alunos regressaram mais cedo a casa como medida de precaução devido à acumulação de gelo nas estradas, disse fonte da autarquia.

O vice-presidente da Câmara de Alijó e responsável pela Proteção Civil, Vítor Ferreira, disse à agência Lusa que as previsões apontam para temperaturas baixas, principalmente a partir do meio da tarde de hoje, e, como medida de precaução, o município decidiu encerrar as escolas da sede do concelho, do Pinhão e as primárias espalhadas por algumas aldeias.

Trata-se, explicou, de uma medida preventiva devido à possibilidade de acumulação de gelo nas estradas, que poderia trazer dificuldades acrescidas na passagem dos transportes escolares.