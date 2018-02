Actualidade

A associação Dignitude, sediada em Coimbra, alargou o programa Abem - rede solidária do medicamento, que procura ajudar as famílias mais desfavorecidas, ao município de Soure, no distrito de Coimbra, foi hoje anunciado.

"O protocolo hoje assinado tem por destinatários os indivíduos beneficiários de prestações sociais de solidariedade, mas também todos os que se deparem com uma situação inesperada de carência económica decorrente de desemprego involuntário ou de doença incapacitante, entre outras situações", refere a associação, em comunicado enviado à agência Lusa.

Em menos de dois anos, a Dignitude implementou um programa de distribuição gratuita de medicamentos designado de programa Abem, que já beneficiou 4.000 pessoas carenciadas.