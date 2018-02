Actualidade

Os deputados do PSD vão eleger na próxima sexta-feira os coordenadores e vice-coordenadores da bancada, depois de na semana passada a direção de Fernando Negrão ter sido eleita com menos de 40% dos votos.

A eleição decorrerá no dia 02 de março, entre as 10:00 e as 13:00, e servirá para eleger os 12 coordenadores e 14 vice-coordenadores propostos por Fernando Negrão.

Na semana passada, a direção da bancada parlamentar, composta pelo presidente, sete vice-presidentes e três secretários, foi eleita com 35 votos favoráveis, 32 brancos e 21 nulos, tendo votado 88 dos 89 deputados.