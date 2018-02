Mundial2018

(CORREÇÃO NO 2.º PARÁGRAFO) Redação, 27 fev (Lusa) - A seleção portuguesa de futebol vai receber Tunísia, em 28 de maio, e a Argélia, em 07 de junho, em jogos de preparação para o Mundial2018, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Sem divulgar locais e horários dos encontros, a FPF dá conta do agendamento destes dois jogos particulares frente a duas seleções, com a Tunísia a competir no Mundial da Rússia, que disputa entre 14 de junho e 15 de julho, enquanto a Argélia não se qualificou. (CORRIGE INFORMAÇÃO SOBRE A ARGÉLIA, QUE NÃO ESTARÁ NO MUNDIAL).

Pelo meio, a equipa das 'quinas' vai visitar a Bélgica, em 02 de junho, também em jogo particular.