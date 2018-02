Actualidade

A exposição "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose" vai ser inaugurada em março, em Itália, depois de ter estado patente em Serralves, no Porto, e no Palácio da Ajuda, em Lisboa, anunciou hoje o ministério da Cultura de Portugal.

"A Coleção João Miró, propriedade do Estado português, vai agora ser apresentada em Itália, na Fondazione Bano, através da itinerância da exposição 'Joan Miró: Materialidade e Metamorfose', organizada por Serralves", refere o ministério, num comunicado hoje divulgado.

A exposição, que estará patente na Fondazione Bano, em Pádua, cidade situada no norte de Itália, é inaugurada no dia 09 de março, numa cerimónia que contará com a presença do ministro da Cultura do Governo português, Luís Filipe de Castro Mendes, e da presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho.