Actualidade

O Parlamento cabo-verdiano aprovou hoje, por unanimidade, a data de 03 de dezembro como Dia Nacional da Morna, quando o país está prestes a apresentar o processo de candidatura do género musical a Património Imaterial da Humanidade.

O projeto de lei, uma iniciativa do grupo parlamentar do partido no poder, o Movimento para a Democracia (MpD), institui o 03 de dezembro como o Dia Nacional da Morna, data em que nasceu Francisco Xavier da Cruz, mais conhecido por B. Léza (1905 - 1958), considerado um dos maiores compositores do país do género musical.

O Dia Nacional da Morna visa homenagear todos os outros compositores, músicos e intérpretes, exaltar e reconhecer a sua importância e chamar atenção da sociedade cabo-verdiana para a necessidade de valorização do género musical.