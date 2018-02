Actualidade

Seis artistas portugueses e estrangeiros prestam homenagem a Ernesto de Sousa, repensando a obra desta figura da vanguarda do século XX, numa exposição com várias obras inéditas no Museu de Arte, Tecnologia e Arquitetura (MAAT), em Lisboa.

"Supergood - Diálogos com Ernesto de Sousa" é o título desta exposição que abre na quarta-feira, a par da mostra "Bem-vindos à cidade do medo", de João Fonte Santa.

O artista Hugo Canoilas foi convidado a evocar a obra de Ernesto de Sousa, e, por seu turno, convidou seis artistas que se debruçaram sobre o trabalho deste criador multidisciplinar, que marcou várias gerações das artes em Portugal.