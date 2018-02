Actualidade

China e Brasil, respetivamente segundo e décimo do 'ranking' mundial, são os adversários mais fortes que Portugal vai defrontar na primeira fase dos Campeonatos do Mundo de ténis de mesa, que vão decorrer em Halmstad, na Suécia.

O sorteio hoje realizado para a prova, a disputar de 29 de abril a 06 de maio, colocou ainda no caminho de Portugal, oitavo do 'ranking', as seleções da Rússia (15.ª), República Checa (18.ª) e Coreia do Norte (25.ª).

Os três primeiros classificados de cada grupo de seis equipas passam à fase seguinte.