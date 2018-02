Actualidade

Liliana Cá, atleta da AD Novas Luzes, conseguiu superar o mínimo de participação no lançamento do disco do Europeu de atletismo de Berlim, juntando-se à já qualificada Irina Rodrigues.

Pela primeira vez acima dos 60 metros, Liliana chegou aos 61,02 este domingo, em prova de preparação na pista Moniz Pereira, em Lisboa, marca só hoje divulgada pela associação de atletismo de Lisboa.

No sábado, em Vagos (Aveiro), fora a sportinguista Irina Rodrigues a chegar aos 62,37 metros, 'carimbando o passaporte' para Berlim logo na sua abertura de época. Nessa mesma prova, Liliana fizera 58,13.