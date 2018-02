Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai avançar este ano com um novo plano de rescisões por mútuo acordo e com o fecho de mais balcões, segundo a federação dos sindicatos bancários ligados à UGT.

De acordo com a informação na página da Internet do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, numa reunião de 19 de fevereiro com o presidente do banco público, Paulo Macedo, os representantes da Febase - Federação do Setor Financeiro foram informados da intenção da CGD de "prosseguir a sua política de rescisões por mútuo acordo (RMA) e reformas antecipadas, bem como de encerramento de balcões".

A Lusa contactou fonte oficial da CGD que confirmou a informação e que hoje os trabalhadores já foram informados deste novo plano de rescisões, tal como adiantou o Jornal de Negócios.