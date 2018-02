Actualidade

O ministro do Planeamento e o PSD saíram hoje confiantes num acordo da primeira reunião para acertar estratégias no próximo quadro comunitário, mas o Governo também quer ter apoio dos seus parceiros da maioria.

"Há bastante sintonia. Estou convencido de que vai ser possível chegar a acordo", afirmou o vice-presidente do PSD Castro Almeida, após o primeiro encontro com o ministro do Planeamento e Infraestruturas, em Lisboa.

Pedro Marques afirmou também ser possível um acordo com o PSD, que gostaria que fosse alargado aos restantes partidos com assento parlamentar, nomeadamente PCP, BE e PEV, com quem o PS tem um acordo parlamentar.