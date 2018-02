Actualidade

O cantor Diogo Piçarra desistiu hoje da participação no Festival da Canção, informou o músico na sua página oficial no Facebook, após acusações de plágio, que já desmentiu.

"A toda esta família, informo que decidi terminar a minha participação no Festival da Canção", escreveu o músico português, numa mensagem publicada às 21:00, naquela rede social.

A decisão acontece um dia depois de a sua "Canção do Fim", apurada para a final do Festival, ter sido dada como plágio de um tema religioso da Igreja Universal do Reino de Deus, numa comparação que adquiriu dimensão viral nas redes sociais.