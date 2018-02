Actualidade

A canção "Mensageira", tema composto por Aline Frazão e interpretado por Susana Travassos, vai substituir o tema "Canção do fim", de Diogo Piçarra, na final do Festival da Canção, anunciou hoje a RTP, que organiza o concurso.

"No lugar da primeira classificada, 'Canção do Fim', estará o tema composto por Aline Frazão e interpretado por Susana Travassos, 'Mensageira', 8.º lugar na segunda semifinal (de acordo com o regulamento)", refere a RTP num comunicado divulgado hoje à noite, momentos depois de Diogo Piçarra ter anunciado, através das redes sociais, que desistia de participar no concurso, após acusações de plágio, que desmentiu.

No comunicado hoje divulgado, a RTP afirma que "compreende e respeita a decisão do compositor e intérprete Diogo Piçarra de retirar 'Canção do Fim' do Festival da Canção 2018".