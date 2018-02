Actualidade

Os jogadores Marcão (Rio Ave) e Gian (Paços de Ferreira) foram punidos com dois jogos de suspensão pelo conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois de terem sido expulsos nos jogos da 24.ª jornada da Liga.

Marcão foi expulso na sequência de uma agressão no empate 0-0 na receção ao Desportivo das Aves, enquanto Gian foi igualmente expulso na receção ao Benfica, derrota pacense por 3-1.

Na lista de castigos divulgada, constam ainda um jogo de suspensão para Gelson Martins e Petrovic, pelo que se confirma a ausência dos dois jogadores do Sporting no 'clássico' de sexta-feira com o FC Porto, no Dragão.