Mau tempo

O mau tempo que está a afetar o país já originou 113 ocorrências em Portugal continental desde as 18:00 de terça-feira, com a queda de árvores e neve nas estradas a serem os principais problemas.

"Já registamos 113 ocorrências, com a queda de árvores a ser uma das mais evidentes, em especial em Viseu e Vila Real, mas também em Bragança, Porto e Guarda. Em relação à neve, as situações nas principais vias já estão resolvidas, apesar de ainda existirem locais com a circulação condicionada", disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), cerca das 00:30.

Segundo a mesma fonte, não existem vítimas relacionadas com o mau tempo.