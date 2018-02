Actualidade

O INE divulga hoje o valor do PIB em termos reais em 2017, que, confirmando-se o crescimento de 2,7% em termos anuais, deverá ter recuperado o valor que tinha em 2010, antes da crise económica.

Na estimativa rápida que publicou há duas semanas, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,7% no conjunto do ano passado, alcançado o ritmo mais elevado desde 2000.

Hoje, o INE divulga mais informação sobre as contas nacionais do quarto trimestre de 2017, como a composição desse crescimento (com destaque sobretudo para o contributo da procura interna, que reflete, uma aceleração do investimento) e o valor do Produto Interno Bruto (PIB), entre outros.