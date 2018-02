Actualidade

O novo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, manifestou hoje toda a disponibilidade para dialogar com o Governo em nome do "interesse nacional", mas prometeu ao mesmo tempo uma "oposição responsável, construtiva e firme".

"Esta bancada é uma bancada de oposição e vai exercê-la de forma responsável, construtiva, mas firme", assegurou Fernando Negrão, na sua estreia nos debates quinzenais com o primeiro-ministro no parlamento.

Por um lado, disse ter a certeza de que "será possível, nas grandes questões de interesse nacional, dialogar e chegar a acordo" com o Governo, mas, por outro, garantiu que o PSD terá "uma atitude de firmeza e oposição em relação à governação de todos os dias", representando os portugueses que não se reveem no atual Governo.