Actualidade

A greve de sete dias às horas extraordinárias no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) que hoje termina teve uma adesão de cerca de 95 por cento, avançou à Lusa o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).

O presidente do sindicato, Jorge Alves, disse que a greve dos guardas prisionais, que começou a 22 de fevereiro, afetou todo o serviço prestado aos reclusos entre as 16:00 e as 19:00 no EPL, como visitas.

Jorge Alves adiantou que a quase totalidade dos 180 guardas prisionais, à exceção de cinco ou seis, fizeram greve às horas extraordinárias, paralisação feita a pedido destes profissionais por causa dos novos horários de trabalho.