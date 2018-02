Mau tempo

A secretaria regional da Educação da Madeira suspendeu as aulas, na tarde de hoje, nas escolas da freguesia do Curral das Freiras e nas do concelho de São Vicente, devido ao agravamento do estado do tempo.

Em comunicado, o governo madeirense refere ainda que, além destes estabelecimentos no concelho de Câmara de Lobos, foi retirada uma turma de um infantário no município da Ribeira Brava, na zona oeste da Madeira, devido a infiltrações na respetiva sala de aula.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as zonas montanhosas, com rajadas de vento até os 140 quilómetros, e para a orla costeira na parte sul da Madeira, sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de quatro) até às 00:00 de quinta-feira, devido às previsões de ondulação forte que podem atingir os 14 metros.