Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, confrontou hoje o primeiro-ministro com o aumento das dívidas a fornecedores na saúde, argumentando que essa prática degrada os serviços prestados aos utentes, que ficam sem cirurgias ou consultas.

"Dívidas em atraso significa falta de qualidade de serviços prestados aos utentes, significa, por exemplo, que, nas unidades de cuidados continuados, onde há dívidas que já passam os quatro meses às entidades que têm estas unidades, são utentes que ficam numa situação bastante mais complicada quando não chega aos hospitais aquilo que é necessário para fazer as cirurgias que estão programadas", defendeu Assunção Cristas.

No debate quinzenal com o primeiro-ministro no parlamento, a líder do CDS confrontou António Costa com os números da execução orçamental que mostram, disse, que "no final do ano as dívidas a fornecedores na saúde eram 837 milhões de euros, em janeiro deste ano passaram a 951 milhões de euros".