Actualidade

As "rendas altíssimas" e a "concorrência desleal" das grandes cadeias são os principais motivos que ditaram o fim da Pó dos Livros, que fecha portas no final de março, disse à agência Lusa Jaime Bulhosa, sócio-gerente daquela livraria independente.

Numa nota publicada na terça-feira, no blogue da livraria, Jaime Bulhosa escreveu que "chegou a hora de a livraria Pó dos Livros 'celebrar o dia da liquidação total'", pois, "no dia 31 de Março de 2018, mais esta livraria passará a ser uma mera recordação, um pedaço de pó na memória de poucos".

"Os motivos são os mesmos de sempre, de todas as outras livrarias que já fecharam. Em primeiro lugar, rendas altíssimas que não permitem ao negócio dos livros sobreviver, depois uma concorrência que é completamente desleal, porque é impossível concorrer com as grandes cadeias, com os descontos que eles fazem, e com as margens que nós temos, portanto as livrarias independentes estão em extinção", afirmou Jaime Bulhosa, à agência Lusa.