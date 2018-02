Incêndios

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou hoje que as obrigações legais de limpeza de mato existem desde 2006, sendo uma obrigação dos proprietários, apesar de "a nível local e ministerial" todos terem "lavado as mãos" do seu cumprimento.

"Não conseguimos alterar as condições climáticas, mas conseguimos alterar as condições no terreno e o mínimo que podemos fazer é forçar o cumprimento de uma lei que está em vigor há 12 anos e que há 12 anos está por cumprir, porque quer ao nível ministerial, quer ao nível local toda a gente foi lavando as mãos de fazer cumprir a lei", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro, que foi ministro da Administração Interna no primeiro Governo de José Sócrates, respondia à presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, ex-ministra da Agricultura no executivo de Passos Coelho, no debate quinzenal no parlamento.