Actualidade

A Europac registou lucros de 78 milhões de euros em 2017, o que traduz um aumento de 59,4% face ao ano anterior.

No período de referência, as vendas agregadas subiram 10,9% para 1.186 milhões de euros e as vendas consolidadas fixaram-se em 868 milhões de euros, mais 8,4% do que em 2016.

Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado foi de 158 milhões de euros, uma valorização de 25%, em comparação com os 127 milhões de euros registados no ano anterior. Por sua vez, o EBITDA recorrente atingiu os 147 milhões de euros, mais 19,3% que no período homólogo.