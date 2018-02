Actualidade

O requerimento do CDS para a audição da gestora do PDR 2020, Gabriela Freitas, sobre a execução do programa, concursos por abrir e candidaturas foi hoje aprovado.

A votação foi hoje realizada pela Comissão parlamentar de Agricultura e Mar, que aprovou por unanimidade o requerimento do CDS. A comissão vai agora agendar uma data para a audição.

Em 23 de fevereiro, o CDS requereu a audição com urgência, exigindo esclarecimentos sobre a sua execução, com concursos por abrir e candidaturas decididas que aguardam disponibilidade financeira.