Actualidade

A Jerónimo Martins prevê investir este ano entre 700 e 750 milhões de euros, tendo o crescimento como "prioridade estratégica" e abrindo 150 lojas na Colômbia, de acordo com as perspectivas do grupo para 2018.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins divulgou hoje que o resultado líquido atribuível ao grupo caiu 35% no ano passado, face a 2016 para 385 milhões de euros, mas excluindo a contribuição da Monterroio em 2016, o lucro apresentou um crescimento de 6,7%.

"Em 2018 manteremos o crescimento como absoluta prioridade estratégica em todos os nossos mercados", refere a Jerónimo Martins, adiantando que "na Colômbia a Ara está confiante relativamente à oportunidade de mercado e adicionará cerca de 150 lojas às 389 que foram a sua rede atual".