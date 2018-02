Actualidade

O Benfica apresentou hoje um resultado positivo de 19,1 milhões de euros (ME) no primeiro semestre da época 2017/18 e uma redução do passivo de cerca de 53 ME, mas as receitas da UEFA caíram seis ME.

Esta quebra, porém, decorrente da má prestação desportiva do Benfica na Liga dos Campeões da época em curso, foi compensada, parcialmente, com as vendas dos passes de Nelson Semedo e Mitroglou ao FC Barcelona e ao Marselha, respetivamente.

"Foi graças a essas duas vendas que tivemos praticamente uma duplicação do volume de receitas da venda de jogadores, o que nos permitiu crescer 24 por cento em relação a período idêntico do ano passado e ter um resultado positivo de quase 20 ME", disse Domingos Soares Oliveira, diretor executivo da SAD 'encarnada', durante a apresentação das contas, reconhecendo que as receitas da UEFA constituem "um dos pontos principais do volume de receitas do Benfica".