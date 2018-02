Actualidade

O Conselho de Administração da Jerónimo Martins vai propor o pagamento de um dividendo de 0,613 euros brutos por ação, o que corresponde a uma distribuição de 385,2 milhões de euros, anunciou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre as contas de 2017, a Jerónimo Martins "reitera a sua política de dividendos, de acordo com a qual o dividendo a distribuir deve corresponder a um valor entre 40% a 50% dos resultados líquidos consolidados ordinários".

Ou seja, "da aplicação desta política resultaria um dividendo máximo de 196,8 milhões de euros", adianta.