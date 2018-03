Actualidade

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu hoje que o Presidente da República tem que estar "acima das partes e ser um fator de ponte e unidade", reafirmando-se como um "defensor das legislaturas" e convicto que a atual será cumprida.

Em declarações aos jornalistas no final do discurso da conferência "A solução ferroviária", que decorreu na Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, o Presidente da República defendeu que "não pode aparecer nem demasiado colado à governação, nem como oposição aqueles que governam e que têm a responsabilidade do poder executivo".

"O Presidente da República tem que estar um pouco acima das partes e ser um fator de ponte e de unidade", explicou.