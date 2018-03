Actualidade

O médio brasileiro Talisca, emprestado pelo Benfica ao Besiktas, renovou contrato com os 'encarnados' até 2020, revela o Relatório e Contas da SAD do clube campeão nacional de futebol relativo ao primeiro semestre da época 2017/18, hoje divulgado.

"A Benfica SAD renovou o contrato de trabalho desportivo do jogador Talisca por mais uma época desportiva, ou seja, até 30 de junho de 2020, face ao bom desempenho desportivo do atleta no Besiktas, clube que, por sua vez, exerceu a opção de renovar o empréstimo por mais esta temporada", lê-se do documento.

Anderson Talisca, de 24 anos, que chegou ao Benfica em 2014 e assinou contrato válido até 2019, sagrou-se bicampeão com os 'encarnados' em 2015 e 2016, antes de ser emprestado ao Besiktas, ao serviço do qual também conquistou o título na Turquia.