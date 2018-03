Actualidade

A banda britânica The Waterboys, famosa por temas da década de 1980 como 'The Whole of The Moon' ou 'Fisherman's Blues', sobe ao palco da feira Expofacic, em Cantanhede, a 31 de julho, anunciou hoje a organização.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a autarquia de Cantanhede confirma a presença dos The Waterboys no cartaz de espetáculos da feira agrícola, comercial e industrial, que decorre de 26 de julho a 05 de agosto, lembrando que a banda - fundada em 1983, em Edimburgo, Escócia, por Mike Scott - desde essa época, há 35 anos, alimenta o culto de "imensas legiões de fiéis seguidores em todo o mundo" e afigura-se "desde já como um dos maiores aliciantes" do evento.

"A sobrecarregada agenda da banda de Mike Scott inclui Cantanhede para um concerto que se antevê memorável, face à sua legendária sonoridade próxima do rock alternativo e que adquire a singularidade que a distingue numa síntese que incorpora influências do 'rhythm & blues', o 'folk' e da música céltica, entre outras", assinalam os promotores da Expofacic.