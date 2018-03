Actualidade

O Sporting apresentou hoje recurso ao castigo de um jogo aplicado ao futebolista sérvio Radosav Petrovic pelo Conselho Disciplina (CD) da FPF, para que este seja despenalizado e esteja disponível para defrontar o FC Porto na sexta-feira.

O recurso dos 'leões' assenta no entendimento de que Petrovic não cometeu qualquer infração no lance em que viu o cartão vermelho no jogo com o Moreirense, que fechou a 24.ª jornada da I Liga, e no precedente aberto com a despenalização do jogador do Vitória de Guimarães B, Dénis Duarte, que foi expulso na primeira jornada da II Liga, na partida com o Varzim, em seis de agosto de 2017, pelo árbitro Bruno Rebocho, que lhe exibiu dois cartões amarelos, aos 54 e 59 minutos, o primeiro dos quais por uma falta que não cometeu.

Suspenso por um jogo pelo CD, o Vitória de Guimarães recorreu da decisão, apresentando um vídeo para demonstrar que o seu jogador não tinha cometido a falta que levou à amostragem do primeiro cartão amarelo por parte do árbitro.