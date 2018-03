Mau tempo

A Proteção Civil registou 637 ocorrências entre as 18:00 de terça-feira e as 23:00 de hoje, sobretudo quedas de árvores e limpeza de vias devido à neve, com Viseu a ser o distrito mais afetado, com 136 ocorrências.

"Registámos até às 23:00 de hoje 637 ocorrências, com Viseu a ser o distrito mais afetado com 136, apesar de Bragança, Vila Real e Guarda também terem registado várias ocorrências e serem os principais locais afetados", disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Segundo a mesma fonte, registaram-se 275 quedas de árvores, 159 casos de limpeza de vias devido à queda de neve e 118 inundações, em todo o país.