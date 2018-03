Entrevista a Jennifer Lawrence

Depois do polémico “Mother!”, Jennifer Lawrence decidiu encarnar a espia Dominika Egorova aka DIVA em “Red Sparrow - A Agente Vermelha”, filme que estreia hoje e recupera o carisma dos grande clássicos de espionagem.

Aos 27 anos, Jennifer Lawrence parece já ter tudo. Mais correto: aos 27 anos ela parece já ter tido tudo. Desde logo, já quebrou todos os recordes e expectativas. Mesmo nas áreas da expressividade dramática, tal como é apreciada pela classe mais intelectual da Academia das Artes e das Ciências, ficaria bem lembrar que, com a idade que tem, a atriz jovem leva uma grande dianteira face à Meryl Streep. Só aos 29 anos de idade é que a grande Meryl conseguiu a sua primeira nomeação. Jennifer Lawrence conseguiu ser nomeada quatro vezes e, coroação precoce mas merecida, ganhar o prémio maior pelo desempenho no Silver Linings Playbook.

Atenção, ainda, à sua lista longa de conquistas comerciais, algo que já nem pertence às preocupações da Academia ou aos domínios da Meryl mas, sim, aos gritos lancinantes das multidões ululantes que seguiram os passos dela em qualquer episódio da série Hunger Games ou X-Men. (PS: tais filmes acumularam até agora nas bilheteiras o valor de 5.6 biliões de dólares).

Depois há, claro, todo o seu romantismo cerebral e a relação que manteve com o Darren Aronofsky durante e depois das filmagens do Mother!. Sim, verdade, ainda não chegou aos 30 e parece que a nossa amazona gloriosa já conquistou tudo.

É por isso que vale a pena ver agora este fenómeno físico e mental a liderar um ‘thriller’ de massas que vai para além da fantasia utópica ou da banda desenhada. Desta vez ela tenta o sotaque russo. E faz de espia. Há aqui assuntos retirados das manchetes. Jennifer Lawrence cresceu como ameaça.

Enquanto se preparava para o filme, houve alguma coisa que a chocou no sistema Sparrow criado pelas forças russas dedicadas à segurança e espionagem?

Aquilo que mais me chocou foi o facto de aquilo ser um programa que existe mesmo. O programa Sparrow existiu durante o regime policial do KGB e, até, na América. Todo o filme é baseado nas palavras do Jason Matthews, que passou a vida a estudar as relações de espionagem entre a Rússia e os Estados Unidos da Améria. O que temos aqui é uma perspetiva totalmente nova sobre o assunto.

Gostaria de falar das muitas cenas de nudez física. Foi mais difícil fazer essas cenas que as outras contendo uma violência horrenda?

O trabalho de atriz é muito específico. Eu, por exemplo, nunca conseguiria concretizar uma cena realista na qual a personagem tem de ir muito além daquilo que eu própria seria capaz de fazer. Claro que, se a cena não é realista – como é, digamos, um momento de ação em que alguém irrompe pela clarabóia e faz rapel de super-herói pela casa adentro – tenho de deixar que um duplo execute essas sequências arriscadas. Mas, noutra qualquer questão ligada aos muitos temas sombrios que retratamos, tive de ser eu a fazer. Mesmo que, como se espera, essas cenas acabem por deixar nalgumas pessoas uma sensação de desconforto. O importante era produzir algo de maneira correta. Isso implicaria entrar em zonas mais delicadas e perigosas, desafiar situações de limite. Para isso, fui obrigada a enfrentar os medos que já tenho há muito tempo. Tive de sair da minha zona de conforto. Mas, no fim, senti-me feliz por ter feito o meu trabalho daquela maneira. O que temos aqui é um filme em que a nudez, incluindo a que se observa num contexto sexual, era vital para que a história ficasse bem contada.

Fale-me dos outros desafios físicos. Há bailado clássico russo. Há cenas de tortura. Há tiros e balas. Houve momentos mesmo difíceis durante a preparação?

Tive lições e ensaios de bailado clássico ao longo de quatro meses. Eram três horas por dia. Às vezes, mais. Porque se sabe como sou. Uma pessoa como eu não se transforma em ‘prima ballerina’ de um momento para o outro. O importante foi que aprendi a usar o meu corpo de uma maneira diferente. Esse aspeto era determinante. Isso e a disciplina. Uma pessoa que se entregue ao mundo do bailado clássico russo precisa sempre de uma grande disciplina mental e física. As filmagens duravam, em média, 12 horas por dia. PS: logo que acabámos as cenas do bailado, organizei uma festa gourmet e caseira só com uma convidada: eu.

Gostei muito das cenas em que contracena com o grande bailarino ucraniano Sergei Polunin. Era a primeira vez que o Sergei fazia um filme. Prestou-lhe o apoio necessário?

Sim, é verdade. Era a primeira vez que ele entrava num filme e, ao mesmo tempo, era a primeira vez que eu entrava no mundo do bailado clássico. Ou seja, passámos muito tempo em sessões de entreajuda. O Sergei é tão atlético. Tão talentoso. Tão querido. E, nota à parte, tão ‘gato’ e adorável. O Sergei disse que tenho ossos de grande leveza. Resumindo: vou amá-lo até ao fim dos meus dias.

No filme, ela, a Dominika, tem uma relação trepidante, áspera, com tudo que é superior hierárquico ou figura parental. E você? Dá-se bem com a sua mãe?

Tenho casa própria. Agora, aos 27 anos de idade, sinto que ainda tenho muita falta da minha mãe. Ela é uma espécie de grande governo de apoio à minha vida. Sem ela a minha carreira, simplesmente, não existiria. Sacrificou como ninguém, só para que eu pudesse ter esta carreira profissional. E, confesso, procuro a opinião dela qualquer que seja o assunto ou a crise ... à exceção do tema “Rapazes”.

Voltando ao submundo da espionagem e dos ‘bunkers’ da dor: o que mais a aterroriza?

Entrevistas. Uma pessoa pensa que está apenas a falar com outra, na maior, e, de repente, aparece tudo exposto nos meios de comunicação social. Veja o caso de uma das minhas capas da revista Vanity Fair. Todas as noites me deito com um nó no estômago. Só me apetece gritar: vá, mostra-te, aparece! Se é para ser terrível, então que seja terrível imediatamente! Não, agora de uma forma mais séria: o meu medo maior é, acidentalmente, ofender alguém. É um horror quando, sem querer, se ofende alguém. Isso é, de longe, aquilo que mais me rouba o sono.