Mau tempo

Os 18 distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento fortes e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, todos os distritos do continente estão hoje e sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, vento forte de sudoeste com rajadas ate 100 quilómetros por hora nas terras altas, rodando para oeste.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu estão sob aviso amarelo até sexta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros de altitude.