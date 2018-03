Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, almoçou hoje com a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, com quem manteve uma conversa semelhante à tida com o primeiro-ministro, centrada nas questões estruturais, remetendo eventuais coligações com os centristas para depois.

"Não há nenhuma aproximação ao PS, a aproximação é a mesma que há ao CDS. A minha conversa com o líder do PS não é muito diferente do que tenho com a líder do CDS no que concerne às questões estruturais, no que concerne à governação, claro é que diferente", afirmou.

O líder social-democrata almoçou hoje durante mais de duas horas com a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, um peixe assado, na sede centrista, em Lisboa.