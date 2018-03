Mau tempo

O mau tempo provocou hoje danos na estrutura de um bar na Praia da Rocha, junto à marina de Portimão, causando também estragos em pequenas infraestruturas, como arrecadações, disse à Lusa fonte da capitania local.

"O mar entrou com força pela barra e afetou sobretudo a zona da chamada praia da marina", referiu o capitão do porto de Portimão, Ricardo Santos Arrabaça, sublinhando que não existem, para já, danos pessoais a registar.

Segundo aquele responsável, o mais difícil para as autoridades tem sido "evitar que as pessoas tenham comportamentos de risco e se aproximem demasiado das zonas costeiras, expondo-se demasiado" aos potenciais efeitos do mau tempo.