Actualidade

O treinador do Sporting disse hoje que um eventual desaire frente ao FC Porto, na 25.ª jornada da I Liga de futebol, não afasta os 'leões' da luta pelo titulo, salientando que a pressão é igual para ambos.

"O peso que tem não podemos branquear. Passávamos de cinco para oito pontos. Mas eu não penso assim, penso de uma maneira completamente diferente. Passam a faltar nove jornadas, 27 pontos e claro que é difícil. Mas no futebol tudo é possível", começou por dizer Jorge Jesus, em conferência de imprensa.

O técnico 'leonino' insistiu em dividir a responsabilidade para ambos os lados, lembrando que uma vitória no Estádio do Dragão também aproxima o Benfica na corrida, caso os 'encarnados' também vençam o Marítimo no sábado.