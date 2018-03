Mau tempo

O vento forte provocou hoje o encerramento da Escola Básica e Secundária de Almodôvar, no distrito de Beja, devido a quedas de árvores e levantamento de telhas do edifício, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou que o alerta para esta ocorrência foi dado às 14:01, tendo a escola encerrado por "motivo de segurança", após a queda de árvores no recinto e o levantamento de telhas do edifício, não se registando feridos.

Segundo a mesma fonte, "a escola vai funcionar na sexta-feira".