Mau tempo

O mar transpôs hoje o molhe que protege as casas da Cova do Vapor, na Trafaria, Almada, inundando quatro imóveis e cortando o acesso principal à aldeia, constatou a Lusa no local.

Segundo Eduardo Ferreira, da Associação de Moradores da Cova do Vapor, "há mais de 30 anos que a aldeia não era fustigada desta maneira".

"A força do mar, juntamente com o vento, fizeram isto. Nem chovia muito na altura", disse Eduardo Ferreira à Lusa.