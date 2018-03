Actualidade

A Proteção Civil do Seixal, no distrito de Setúbal, emitiu hoje um aviso para os moradores das zonas baixas do concelho que podem ocorrer cheias durante a madrugada, na altura da preia-mar.

"Avisam-se os moradores na zona baixa do Seixal, no Núcleo Urbano Antigo, que se espera para a noite e madrugada uma situação de cheia, provocada pela conjugação da situação meteorológica adversa com a preia-mar", refere a Proteção Civil em comunicado.

Segundo o documento, os moradores devem "salvaguardar os bens dos pisos inferiores das habitações" e vedar o melhor possível as portas da rua.